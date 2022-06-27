Бетоновоз перевернулся на Ярославском шоссе

Бетоновоз задел отбойник и опрокинулся на Ярославском шоссе у развязки с Мытищами, в связи с чем в районе затруднено движение.

Судя по кадрам от телезрителей, часть груза высыпалась на дорогу, а в воздух поднялось облако бетонной пыли. Пострадавших нет. Причины аварии сейчас уточняются.

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