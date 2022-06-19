12-летнего зацепера госпитализировали на станции Ростокино

Фото: Москва 24/Антон Велижанин

12-летний мальчик пострадал во время поездки на крыше поезда "Щелково – Москва". Об этом сообщает пресс-служба западного межрегионального следственного управления на транспорте СК РФ.

"Сегодня, в вечернее время, пассажиры электропоезда сообщением "Щелково – Москва" сообщили машинисту о хлопке на крыше. На станции Ростокино <...> был обнаружен 12-летний мальчик, с характерными признаками электротравмы", – говорится в сообщении.

Ребенка госпитализировали в больницу. По факту случившегося следователями организована проверка, выясняются обстоятельства и причины травмирования несовершеннолетнего.

В ноябре прошлого года на станции метро "Добрынинская" задержали пассажира, который спрыгнул с лестницы межстанционного перехода на крышу поезда, затем спустился и зашел в вагон. Как позже объяснил 24-летний москвич, он очень спешил и пытался так сократить время.

