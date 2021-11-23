Пассажир спрыгнул с лестницы перехода на крышу поезда в столичной подземке

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На станции метро "Добрынинская" пассажир спрыгнул с лестницы межстанционного перехода на крышу стоящего поезда. Об этом сообщается на сайте "МВД-Медиа".

После этого 24-летний москвич спустился на платформу и зашел в вагон. Дежурившие на станции полицейские задержали его и доставили в отдел полиции. Тогда мужчина объяснил, что очень спешил и пытался так сократить время.

В отношении москвича составили протокол об административном правонарушении по статье "Нарушение требований в области транспортной безопасности". Суд оштрафовал его на 20 тысяч рублей.

В октябре мужчина без проездного билета разбил створки турникета на входе в московское метро, забежал в вагон поезда и скрылся. В отношении злоумышленника возбудили уголовное дело по статье "Вандализм". Позднее стало известно о задержании подозреваемого.