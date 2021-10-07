Безбилетник разбил створки турникета на входе в московское метро

Видео: ГУ МВД России по г. Москве

Мужчина без проездного билета разбил створки турникета на входе в московское метро, забежал в вагон поезда и скрылся. Об этом сообщается на сайте столичного главка МВД.

"В полицию сообщили, что на станции "Тропарево" Сокольнической линии разбиты створки турникета. При просмотре камер видеонаблюдения сотрудники полиции установили, что мужчина, который не оплатил проезд, умышленно пробегая через турникет, разбил створки руками", – говорится в сообщении.

В отношении злоумышленника возбудили уголовное дело по части 1 статьи 214 УК РФ ("Вандализм"). Позднее стало известно о задержании подозреваемого.

Ранее трое мужчин избили человека в столичном метро. По словам пострадавшего, конфликт начался из-за девушки, которая попросила нападавших вести себя тише. Мужчина заступился за пассажирку, после чего на него напали.

Суд арестовал троих подозреваемых. Фигурантами дела стали молодые люди 21 года, 22 и 26 лет.

