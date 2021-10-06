Суд арестовал всех обвиняемых в избиении пассажира в столичном метро

Фото: телеграм-канал "Агентство "Москва"

Суд арестовал всех троих обвиняемых по делу об избиении пассажира в столичном метро. Об этом сообщает телеграм-канал прокуратуры Москвы.

"С учетом позиции прокуратуры суд избрал 26-летнему обвиняемому меру пресечения в виде заключения под стражу до 5 декабря 2021 года", – говорится в сообщении.

Ранее сообщалось об аресте двух фигурантов уголовного дела об избиении пассажира в столичном метро. Под стражу заключили мужчин 22-х лет и 21-го года.

Пострадавший рассказал, что когда его избивали, в вагоне было много пассажиров, но никто за него не заступился. По его словам, конфликт начался после того, как девушка попросила шумных пассажиров, чтобы они вели себя тише.

