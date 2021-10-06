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Происшествия

18:25

Суд арестовал всех обвиняемых в избиении пассажира в столичном метро

суды происшествия

Фото: телеграм-канал "Агентство "Москва"

Суд арестовал всех троих обвиняемых по делу об избиении пассажира в столичном метро. Об этом сообщает телеграм-канал прокуратуры Москвы.

"С учетом позиции прокуратуры суд избрал 26-летнему обвиняемому меру пресечения в виде заключения под стражу до 5 декабря 2021 года", – говорится в сообщении.

Ранее сообщалось об аресте двух фигурантов уголовного дела об избиении пассажира в столичном метро. Под стражу заключили мужчин 22-х лет и 21-го года.

Пострадавший рассказал, что когда его избивали, в вагоне было много пассажиров, но никто за него не заступился. По его словам, конфликт начался после того, как девушка попросила шумных пассажиров, чтобы они вели себя тише.

Суд арестовал фигурантов дела об избиении пассажира в столичном метро

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