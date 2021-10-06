Суд заключил под стражу обвиняемого в избиении пассажира в столичном метро

Фото: телеграм-канал "ПРОКУРАТУРА МОСКВЫ"

Суд в Москве заключил под стражу одного из фигурантов уголовного дела об избиении пассажира в столичном метро, сообщается в телеграм-канале городской прокуратуры.

По информации следствия, инцидент произошел 4 октября в 18:50 в вагоне поезда, следовавшего до станции "Первомайская". Трое мужчин избили 25-летнего пассажира. Позже он был доставлен в больницу.

"С учетом позиции прокуратуры суд избрал в отношении 22-летнего обвиняемого меру пресечения в виде заключения под стражу. В отношении двух других обвиняемых следствие также ходатайствует перед судом об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу", – говорится в сообщении.

По факту случившегося полиция сначала возбудила уголовное дело по статье 116 УК РФ ("Побои"). Однако дело передали в следственное управление для рассмотрения его как нарушение части 2 статьи 213 УК РФ ("Хулиганство"). В ведомстве также отметили, что прокуратура Москвы контролирует ход и результаты расследования уголовного дела.

Позднее в среду пресс-служба городской прокуратуры сообщила об аресте 21-летнего мужчины, являющегося вторым подозреваемым в избиении пассажира в метро.

Ранее столичные полицейские задержали двух приезжих мужчин за нападение на пассажира на станции метро "Юго-Восточная".

По информации ведомства, инцидент произошел в дневное время. Поднимаясь по эскалатору, 30-летний мужчина случайно задел другого пассажира, из-за чего возник словесный конфликт, позже переросший в драку.

