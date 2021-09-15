Неизвестный нанес колото-резаное ранение мужчине на стройке в ТиНАО

09:47
Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Полиция устанавливает личность злоумышленника, нанесшего колото-резаное ранение мужчине на стройплощадке в ТиНАО, передает Агентство "Москва".
Инцидент произошел в ночь на 13 сентября. В правоохранительные органы сообщили о мужчине 1999 года рождения с колото-резаным ранением живота на 38-м километре Калужского шоссе. Пострадавшего доставили в одну из городских больниц, где ему диагностировали проникающее колото-резаное ранение брюшной стенки.
Установлено, что в 23:30 на стройплощадке в поселении Десеновском неизвестный неустановленным острым предметом ударил потерпевшего в область живота. Возбуждено уголовно дело по статье "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью".
Ранее Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту нападения с ножом на сотрудников полиции в Чечне. Нападавшим оказался 28-летний житель Грозного.
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