Неизвестный нанес колото-резаное ранение мужчине на стройке в ТиНАО

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Полиция устанавливает личность злоумышленника, нанесшего колото-резаное ранение мужчине на стройплощадке в ТиНАО, передает Агентство "Москва".

Инцидент произошел в ночь на 13 сентября. В правоохранительные органы сообщили о мужчине 1999 года рождения с колото-резаным ранением живота на 38-м километре Калужского шоссе. Пострадавшего доставили в одну из городских больниц, где ему диагностировали проникающее колото-резаное ранение брюшной стенки.

Установлено, что в 23:30 на стройплощадке в поселении Десеновском неизвестный неустановленным острым предметом ударил потерпевшего в область живота. Возбуждено уголовно дело по статье "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью".

Ранее Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту нападения с ножом на сотрудников полиции в Чечне. Нападавшим оказался 28-летний житель Грозного.

