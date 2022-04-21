СК начал проверку по факту травмирования женщины на Ярославском вокзале

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Следствие начало проверку, после того как поезд на Ярославском вокзале протащил женщину с зажатой дверьми ногой, сообщает "Агентство Москва" со ссылкой на старшего помощника руководителя Западного межрегионального следственного управления на транспорте СК России Елену Марковскую.

По данным следствия, инцидент произошел 8 апреля. В настоящее время выясняются обстоятельства произошедшего, по итогам проверки будет дана правовая оценка, в том числе действиям локомотивной бригады.

Уточняется, что угрозы для жизни пострадавшей нет.

В декабре электропоезд сбил насмерть человека в районе станции Дегунино Савеловского направления МЖД.