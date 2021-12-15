Электричка сбила человека в районе станции Дегунино МЖД

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Электропоезд насмерть сбил человека в районе станции Дегунино Савеловского направления МЖД. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу управления на транспорте МВД РФ по Центральному федеральному округу.

В настоящее время на месте работают следователи и полицейские. Обстоятельства происшествия и личность погибшего устанавливаются.

В середине ноября электричка сбила двух человек в районе станции Электрозаводская Рязанского направления МЖД. Мужчину госпитализировали, женщина скончалась на месте.

