Госдума рассмотрит законопроект о повышении штрафа для зацеперов

Фото: Агентство "Москва"
"Единая Россия" внесла в Госдуму законопроект об увеличении штрафа для зацеперов в 40 раз: со 100 до 4 000 рублей. Об этом сообщает пресс-служба партии.
"Смысл увеличения штрафов в том, чтобы, во-первых, сами правоохранители более пристально реагировали на факты нарушений, а штраф перекрывал как минимум судебные издержки, соответственно, родители после получения таких штрафов были внимательнее, разъясняли, почему так нельзя делать", – объяснил инициативу один из авторов документа, вице спикер Госдумы Сергей Неверов.
Уточняется, что законопроект уже получил одобрение российского правительства. По мнению одного из авторов инициативы Анатолия Выборного, штраф в 100 рублей никого не пугает, так как сам проезд на электричке уже стоит дороже. Ужесточение наказания, когда речь идет преимущественно о жизнях подростков, необходимо, считает он.
Ранее на станции метро "Добрынинская" 24-летний москвич спрыгнул с лестницы межстанционного перехода на крышу стоящего поезда, после чего спустился на платформу и зашел в вагон. Дежурившие на станции полицейские задержали его и доставили в отдел полиции. В итоге молодого человека оштрафовали на 20 тысяч рублей.
Эксперты рассказали, станет ли меньше зацеперов если для них увеличить штраф
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