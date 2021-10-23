Грузовик столкнулся с поездом в Амурской области

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Грузовой автомобиль столкнулся с товарным составом в Амурской области, сообщает РИА Новости.

Авария произошла на переезде станции Ледяная Забайкальской железной дороги. В результате водитель грузовика погиб, локомотивную бригаду доставили в больницу. 14 вагонов сошли с рельсов.

По предварительным данным, водитель грузовой машины нарушил ПДД и выехал на путь при запрещающем сигнале перед приближающимся поездом. Машинист применил экстренное торможение, однако столкновения избежать не удалось.

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