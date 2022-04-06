Госдума приняла закон об увеличении штрафов для зацеперов

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Владимир Новиков
Госдума приняла закон об увеличении штрафов за нарушение правил поведения на железнодорожном транспорте до 4 000 рублей. Об этом сообщает пресс-служба органа.
Ответственность наступает за посадку или высадку граждан на ходу поезда, проезд на подножках, крышах вагонов или в других местах. Штраф от 2 000 до 4 000 рублей грозит за самовольную остановку состава без острой на то необходимости, а также за самовольный проезд в грузовом поезде.
В настоящее время штраф для зацеперов составляет 100 рублей.
"В последнее время среди молодежи широко распространен противоправный проезд снаружи поездов, именуемый также "трейнсерфинг", "трейнхопинг" или "зацепинг". Ответственность за это нарушение не менялась в течение двадцати лет", – говорится в сообщении.
Ранее зампред думского комитета по безопасности и противодействию коррупции Анатолий Выборный рассказал, что увеличение штрафа в 40 раз будет самой действенной мерой. Он подчеркнул, что к оплате штрафов подключатся родители. Это позволит сократить количество зацеперов, а следовательно, снизить число травм и трагедий на железной дороге.
Прокатившийся на крыше вагона московского метро зацепер умер в больнице
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