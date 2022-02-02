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Москва 24

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Общество

02:55

Госдума рассмотрит проект об увеличении в 40 раз штрафов для зацеперов в феврале

общество

Фото: Москва 24/Игорь Иванко

Госдума намерена рассмотреть законопроект об увеличении в 40 раз штрафов для зацеперов 15 февраля. Об этом сообщает газета "Известия".

Как сообщили изданию в аппарате нижней палаты парламента, документ уже поддержан правовым управлением и рекомендован к рассмотрению в первом чтении.

Данную информацию также подтвердил один из авторов проекта, зампред думского комитета по безопасности и противодействию коррупции Анатолий Выборный. По мнению депутата, увеличение штрафа в 40 раз является самой действенной мерой.

"4 тысячи рублей против 100 – это уже совсем другая сумма. Конечно, мы понимаем, что малолетний нарушитель вряд ли сможет сам заплатить его, подключатся родители, и вот их воздействие также позволит сократить количество зацеперов, а, следовательно, снизить число травм и трагедий на железной дороге", – объяснил он.

Ранее Выборный отмечал, что маленькие штрафы не являются препятствием для подростков, вовлеченных в опасное хобби. По этой причине в августе прошлого года парламентарии предложили увеличить штраф со 100 рублей до 2–4 тысяч рублей.

Двое подростков на станции Удельная прицепились к заднему вагону электрички и уехали

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