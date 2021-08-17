Эксперт назвал эффективный способ борьбы с зацеперами

Фото: Агентство "Москва"
Член Общественного совета при Минтрансе РФ, председатель Общероссийского объединения пассажиров Илья Зотов прокомментировал Москве 24 предложение увеличить штрафы для зацеперов в 40 раз.
Ранее с инициативой о внесении соответствующих поправок в КоАП выступил зампред комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Анатолий Выборный. Если они будут приняты, нынешний штраф за зацепинг в 100 рублей может вырасти до 2–4 тысяч рублей. По мнению парламентария, это заставит любителей опасного развлечения задуматься, прежде чем забираться на электричку ради эффектных кадров и лайков в интернете.
Зотов предположил, что увеличение штрафов за зацепинг до 4 тысяч рублей не поможет искоренить проблему.
"Эта сумма незначительна абсолютно. Она не настолько высокая, чтобы оградить людей от опасности. Та сумма, которая сейчас есть, – это стоимость, которую в случае чего человек готов заплатить как за развлечение. Ответственность должна быть кратно выше и предусматривать более серьезные меры по отношению к таким людям", – считает Зотов.
Эксперт напомнил, что в КоАП суммы штрафов увязаны друг с другом, поэтому установить там огромную материальную ответственность для зацеперов не представляется возможным.
"Это и профилактика, и работа с молодежью. Более того, подумать над какими-то методами, как сделать попадание на крышу поезда невозможным", – рассуждает Зотов.
От действий зацеперов железная дорога несет серьезный финансовый ущерб, продолжает эксперт. Для борьбы с этим явлением можно применить опыт из авиации, где, кроме штрафа за нарушения на борту самолета, авиакомпания предъявляет пассажиру встречный иск, говорит Зотов. К примеру, вынужденная посадка лайнера из-за закурившего на борту обойдется нарушителю в 200 тысяч рублей, приводит цифры собеседник Москвы 24.
"А в железнодорожной сфере убытки даже выше. Остановка поезда фактически блокирует движение остальных составов", – заявил Зотов.
Эксперт предположил, что эффективной схемой для борьбы с зацепингом могло бы стать предлагаемое увеличение штрафов до 4 тысяч рублей плюс практика встречных исков железнодорожных компаний для возмещения убытков с любителей покататься на вагоне поезда. Однако найти их и привлечь к ответственности тоже крайне сложно, говорит Зотов.
"Обычно зацеперов сложно поймать, чтобы идентифицировать и выставить счет. В большинстве случаев они остаются незамеченными. А если зацепер погибает, некому предъявить иск. Поэтому здесь достаточно сложная административная практика. Зацепера можно вычислить по камерам и найти уже постфактум", – отметил специалист.
То, что большинство зацеперов – несовершеннолетние, не создаст проблем с возможным взысканием материальной ответственности за их действия, считает Зотов.
Ранее в Москве на станции метро "Арбатская" подросток зацепился руками за вагон и проехал несколько метров на самокате. Транспортная прокуратура по факту организовала проверку.
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