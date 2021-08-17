Эксперт назвал эффективный способ борьбы с зацеперами

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Член Общественного совета при Минтрансе РФ, председатель Общероссийского объединения пассажиров Илья Зотов прокомментировал Москве 24 предложение увеличить штрафы для зацеперов в 40 раз.

Ранее с инициативой о внесении соответствующих поправок в КоАП выступил зампред комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Анатолий Выборный. Если они будут приняты, нынешний штраф за зацепинг в 100 рублей может вырасти до 2–4 тысяч рублей. По мнению парламентария, это заставит любителей опасного развлечения задуматься, прежде чем забираться на электричку ради эффектных кадров и лайков в интернете.

Зотов предположил, что увеличение штрафов за зацепинг до 4 тысяч рублей не поможет искоренить проблему.

"Эта сумма незначительна абсолютно. Она не настолько высокая, чтобы оградить людей от опасности. Та сумма, которая сейчас есть, – это стоимость, которую в случае чего человек готов заплатить как за развлечение. Ответственность должна быть кратно выше и предусматривать более серьезные меры по отношению к таким людям", – считает Зотов.

Эксперт напомнил, что в КоАП суммы штрафов увязаны друг с другом, поэтому установить там огромную материальную ответственность для зацеперов не представляется возможным.





Илья Зотов член Общественного совета при Минтрансе РФ, председатель Общероссийского объединения пассажиров Штрафы от 30–40 тысяч рублей способны поставить некий заслон для решения данной проблемы. Но только ими ее не решить, к вопросу нужно подходить комплексно.

"Это и профилактика, и работа с молодежью. Более того, подумать над какими-то методами, как сделать попадание на крышу поезда невозможным", – рассуждает Зотов.

От действий зацеперов железная дорога несет серьезный финансовый ущерб, продолжает эксперт. Для борьбы с этим явлением можно применить опыт из авиации, где, кроме штрафа за нарушения на борту самолета, авиакомпания предъявляет пассажиру встречный иск, говорит Зотов. К примеру, вынужденная посадка лайнера из-за закурившего на борту обойдется нарушителю в 200 тысяч рублей, приводит цифры собеседник Москвы 24.

"А в железнодорожной сфере убытки даже выше. Остановка поезда фактически блокирует движение остальных составов", – заявил Зотов.

Эксперт предположил, что эффективной схемой для борьбы с зацепингом могло бы стать предлагаемое увеличение штрафов до 4 тысяч рублей плюс практика встречных исков железнодорожных компаний для возмещения убытков с любителей покататься на вагоне поезда. Однако найти их и привлечь к ответственности тоже крайне сложно, говорит Зотов.

"Обычно зацеперов сложно поймать, чтобы идентифицировать и выставить счет. В большинстве случаев они остаются незамеченными. А если зацепер погибает, некому предъявить иск. Поэтому здесь достаточно сложная административная практика. Зацепера можно вычислить по камерам и найти уже постфактум", – отметил специалист.

То, что большинство зацеперов – несовершеннолетние, не создаст проблем с возможным взысканием материальной ответственности за их действия, считает Зотов.





Илья Зотов член Общественного совета при Минтрансе РФ, председатель Общероссийского объединения пассажиров Ущерб железнодорожным компаниям за действия несовершеннолетнего зацепера может лечь на плечи его родителей. С учетом этого они будут более внимательны по отношению к своему ребенку.

Ранее в Москве на станции метро "Арбатская" подросток зацепился руками за вагон и проехал несколько метров на самокате. Транспортная прокуратура по факту организовала проверку.

