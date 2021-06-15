Подросток зацепился за вагон метро и прокатился по платформе на самокате

Фото: телеграм-канал "Москва 24"

В Москве на станции метро "Арбатская" подросток зацепился руками за вагон поезда и проехал так несколько метров на самокате. В связи с инцидентом прокуратура московского метро организовала проверку.

"По предварительной информации, на станции "Арбатская" Московского метрополитена подросток, используя самокат, зацепился руками за вагон отправляющегося со станции электропоезда и проехал таким образом несколько метров. Проведение проверки поручено прокуратуре Московского метрополитена", – сказано в сообщении пресс-службы надзорного органа.

В настоящее время личность зацепера неизвестна.

Ранее 19-летний уроженец Костромы погиб, упав с поезда на Рязанском направлении Московской железной дороги (МЖД). Следственный комитет организовал доследственную проверку.

Как рассказали очевидцы, пьяный пассажир ухватился за поезд, отправлявшийся от платформы Быково, сорвался и упал на железнодорожное полотно.

