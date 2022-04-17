Перевозчики в РФ не планируют менять цены на проезд в пригородных поездах – Минтранс

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Роман Васильев

Российские компании-перевозчики не планируют изменять цены за проезд в поездах пригородного сообщения в текущем году, сообщается в телеграм-канале "Объясняем.рф".

Соответствующую информацию распространили в министерстве транспорта России.

"Компании-перевозчики не планируют менять цены на проезд в пригородных поездах в 2022 году", – указано в публикации.

Федеральные льготы, предусмотренные для инвалидов, ветеранов труда, тружеников тыла и других граждан, сохраняются без изменений. Это же относится и к региональным льготам.

В Минтрансе добавили, что для детей до 5 лет проезд в пригородных поездах является бесплатным. Для тех, кто старше этого возраста, требуется билет, он может быть и льготным.

Ранее министр транспорта РФ Виталий Савельев заявил, что Российские железные дороги (РЖД) делают все возможное, чтобы не допустить роста цен на билеты.