Перекрытия обрушились в доме 1917 года постройки в центре Москвы

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Частичное обрушение деревянных перекрытий произошло в здании 1917 года постройки в Большом Власьевском переулке в центре Москвы. О этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на источник в экстренных службах.

"В результате ремонтных работ произошло обрушение перекрытий между первым и вторым этажами в трехэтажном административном здании. Площадь обрушения составляет около 30 квадратных метров", – сказал он.

В столичном главке МЧС отметили, что сообщение об обрушении поступило в 16:12. По данным спасателей, в результате происшествия никто не пострадал.

Ранее строительные леса обрушились при покраске здания в центре столицы, в Леонтьевском переулке. В результате инцидента пострадал один рабочий. Проверку по факту обрушения взяла под контроль прокуратура Центрального административного округа Москвы.