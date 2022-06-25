Фото: Москва 24

На Симферопольском шоссе обрушилась часть конструкции строящегося моста. Об этом сообщается в телеграм-канале Москвы 24.

Обстоятельства инцидента, а также причины падения инженерного сооружения устанавливаются.

В начале июня строительные леса обрушились при покраске здания в центре столицы, в Леонтьевском переулке.

В результате инцидента пострадал один рабочий. Проверку по факту обрушения взяла под контроль прокуратура Центрального административного округа Москвы.