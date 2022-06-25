Проверку проведут из-за падения балки во время строительства эстакады в ТиНАО

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

По факту инцидента на площадке строительства эстакады на одном из участков автодороги "Варшавское шоссе – деревня Андреевское – деревня Яковлево" проведут проверку, сообщает пресс-служба Комплекса градостроительной политики и строительства Москвы.

Во время монтажа балки пролетного строения она потеряла устойчивость и упала на землю. Видимых дефектов на конструкции балки при начале монтажа не было. Для выяснения обстоятельств произошедшего проводится проверка. В результате происшествия никто не пострадал.

Отмечается, что строящаяся магистраль поперечным маршрутом соединит Калужское и Варшавское шоссе, Троицк и Щербинку, улучшив транспортную ситуацию в деревнях Яковлево, Черепово, Кувекино, Евсеево, Алхимово, Андреевское и жилых комплексах поселений Десеновское и Рязановское. Также она обеспечит доступность пассажиров к остановкам Курского направления Московской железной дороги.

Утром в субботу на Симферопольском шоссе обрушилась часть конструкции строящегося моста. Обстоятельства инцидента, а также причины падения инженерного сооружения устанавливаются.

В начале июня строительные леса обрушились при покраске здания в центре столицы, в Леонтьевском переулке. В результате инцидента пострадал один рабочий. Проверку по факту обрушения взяла под контроль прокуратура Центрального административного округа Москвы.