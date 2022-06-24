"Московский патруль": в Подмосковье задержали подозреваемого в вандализме

В подмосковной Дубне задержали вероятного вандала, который разбил пластиковые сиденья на трибуне.

Ночью компания молодых людей пришла на футбольный стадион. Один из приятелей, видимо, решил продемонстрировать свою удаль. В качестве оппонента выбрал сиденье и начал наносить удары ногой. Но одного противника ему не хватило. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.