Появилось видео момента падения Ил-76 в Рязани

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Момент крушения самолета Ил-76 в Рязани попал на камеру, сообщает Life.ru

На кадрах видно, что двигатель воздушного судна загорелся еще в воздухе.

В МЧС России ранее рассказали, что потерпевший крушение самолет не из Оренбургской области. Подробности уточняются.

Жертвами ЧП стали четыре человека. Еще пятеро с травмами различной степени тяжести находятся в лечебных учреждениях Рязани. Им оказывается необходимая медицинская помощь. Состояние пострадавших стабильное.

Местный житель рассказал, что самолет при падении задел линию электропередачи, но не дома. По его словам, теперь в дачном поселке нет света. По предварительным данным, самолет упал из-за внезапного воспламенения двигателя, что этому послужило, предстоит выяснить специалистам.

Сообщение о падении самолета в городе Рязани поступило 24 июня в 03:18 по московскому времени. В Минобороны РФ сообщили, что военно-транспортный самолет Ил-76 совершил жесткую посадку в ходе учебно-тренировочного полета. В ведомстве добавили, что при соприкосновении с землей самолет частично разрушился.