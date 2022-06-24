Самолет совершил жесткую посадку в ходе учебно-тренировочного полета под Рязанью – МО РФ

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Военно-транспортный самолет Ил-76 в ходе учебно-тренировочного полета совершил жесткую посадку в Рязанской области, сообщили в Минобороны РФ.

"В ходе проведения учебно-тренировочного полета без груза из-за выявленной неисправности двигателя экипажем было принято решение осуществить посадку на грунт", – говорится в сообщении.

В ведомстве добавили, что при соприкосновении с землей самолет частично разрушился.

По данным Минобороны, пострадавшие члены экипажа доставлены в медицинские учреждения.

Ранее в пресс-службе ГУ МЧС по Рязанской области сообщили, что в 03:18 по московскому времени поступило сообщение о падении самолета в городе Рязани. Также сообщалось, что семь человек былигоспитализированы, два человека погибли.

