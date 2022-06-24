В Рязани упал самолет

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Самолет упал в Рязани, разрушений нет, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Рязанской области.

В ведомстве отметили, что в 03:18 по московскому времени поступило сообщение о падении самолета в городе Рязани. Информация о пострадавших уточняется.

Ранее Ан-2 с тремя людьми на борту пропал с радаров в Якутии. В 06:30 по местному времени самолет вылетел по маршруту Ус-Хатынг (Якутск) – Вертикальный (Кобяйский район) – Ус-Хатынг. После того как Ан-2 не прибыл в место назначения, было возбуждено уголовное дело по статье "Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшего по неосторожности смерть двух и более лиц".