Уголовное дело возбуждено после пропажи с радаров самолета Ан-2 в Якутии

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Уголовное дело возбуждено после того, как самолет Ан-2 с тремя людьми на борту пропал с радаров в Якутии, сообщает пресс-служба Восточного межрегионального следственного управления на транспорте СК РФ.

Дело расследуется по статье "Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшего по неосторожности смерть двух и более лиц".

Следователи и криминалисты устанавливают все обстоятельства произошедшего. Для поиска самолета привлекли авиацию – самолет Ан-26 и вертолет Ми-8. Известно, что аварийные маяки пропавшего самолета не сработали, поэтому его предполагаемое местонахождение неизвестно.

Ранее сообщалось, что Ан-2 пропал с радаров и не приземлился в назначенное время на площадке "Вертикальный".

Самолет вылетел накануне в 06:30 по местному времени по маршруту Ус-Хатынг (Якутск) – Вертикальный (Кобяйский район) – Ус-Хатынг. По предварительным данным, на борту находятся два члена экипажа, один пассажир и одна тонна груза.