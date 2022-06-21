Шасси загорелось у самолета Ан-24 при посадке в Иркутске

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Шасси загорелось у самолета Ан-24 при посадке в аэропорту Иркутска. По предварительным данным, на борту находились 38 пассажиров, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Восточно-Сибирской транспортной прокуратуры.

Самолет авиакомпании "Ираэро" выполнял рейс Бодайбо – Иркутск.

"При посадке в Иркутске заклинило шасси, от высокой скорости и трения загорелись колеса стойки шасси. Пострадавших нет", – рассказали в ведомстве.

Ранее Ан-2 с тремя людьми на борту пропал с радаров в Якутии. В 06:30 по местному времени самолет вылетел по маршруту Ус-Хатынг (Якутск) – Вертикальный (Кобяйский район) – Ус-Хатынг. После того как Ан-2 не прибыл в место назначения, было возбуждено уголовное дело по статье "Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшего по неосторожности смерть двух и более лиц".

