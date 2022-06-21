Названа возможная причина крушения Ан-2 в Якутии

Фото: ТАСС/Эрик Романенко

В качестве одной из версий возможного крушения самолета Ан-2 в Якутии рассматривается техническая неисправность. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах.

По словам собеседника, поиски самолета продолжаются.

Ранее Ан-2 с тремя людьми на борту пропал с радаров в Якутии. В 06:30 по местному времени самолет вылетел по маршруту Ус-Хатынг (Якутск) – Вертикальный (Кобяйский район) – Ус-Хатынг.

После того как Ан-2 не прибыл в место назначения, было возбуждено уголовное дело по статье "Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшего по неосторожности смерть двух и более лиц".

Аварийные маяки пропавшего самолета не сработали, поэтому его предполагаемое местонахождение неизвестно.

