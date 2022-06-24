Два человека погибли при падении самолета под Рязанью – источник

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Два человека погибли в результате крушения самолета Ил-76 в Рязани. Об этом сообщил ТАСС источник в экстренных службах.

По его словам, тела погибших извлекли из горящего борта.

Ранее в пресс-службе ГУ МЧС по Рязанской области сообщили, что в 03:18 по московскому времени поступило сообщение о падении самолета в городе Рязани. Разрушений нет. Также сообщалось, что семь человек были госпитализированы.

