Семь человек выжили после падения самолета под Рязанью – СМИ

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Транспортный самолет Ил-76 разбился под Рязанью, семь человек выжили, сообщили "Интерфаксу" в службе скорой помощи.

"По предварительным данным при посадке разбился грузовой Ил-76. Семь человек госпитализировано", – сказал источник.

Ведутся поиски еще двоих.

Ранее в пресс-службе ГУ МЧС по Рязанской области сообщили, что в 03:18 по московскому времени поступило сообщение о падении самолета в городе Рязани. Разрушений нет.

