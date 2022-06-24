Власти подтвердили гибель четырех человек после крушения самолета в Рязани

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Четыре человека погибли, еще пятеро госпитализированы после крушения самолета в Рязани, сообщает РИА Новости со ссылкой на властей региона.

"Пять человек с травмами различной степени тяжести находятся в лечебных учреждениях Рязани. Им оказывается необходимая медицинская помощь. Состояние пострадавших стабильное. Информация будет уточняться", – говорится в сообщении.

Местный житель рассказал, что самолет при падении задел линию электропередачи, но не дома. По его словам, теперь в дачном поселке нет света. По предварительным данным, самолет упал из-за внезапного воспламенения двигателя, что этому послужило, предстоит выяснить специалистам.

Сообщение о падении самолета в городе Рязани поступило в 03:18 по московскому времени. Тогда сообщалось, что семь человек были госпитализированы, два человека погибли.

В свою очередь, в Минобороны РФ сообщили, что военно-транспортный самолет Ил-76 совершил жесткую посадку в ходе учебно-тренировочного полета. В ведомстве добавили, что при соприкосновении с землей самолет частично разрушился.

