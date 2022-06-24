Склад загорелся в Ярославской области

Фото: ГУ МЧС по Ярославской области

Здание склада загорелось в Ярославской области. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу МЧС России.

"Поступило сообщение о пожаре в помещении склада в поселке Кузнечиха на улице Промышленной", – заявили в ведомстве.

По предварительным данным, огонь распространился на площади две тысячи квадратных метров. В помещении находится смешанная продукция, в том числе лакокрасочные материалы.

В ликвидации пожара принимают участие более 60 спасателей и 19 единиц противопожарной техники.

Накануне в подмосковных Электроуглях загорелся цех с лакокрасочными изделиями. Пожар удалось ликвидировать только спустя почти 13 часов после начала возгорания.

