13:14
Фото: телеграм-канал "Мобильный репортер"
Цистерна с газом загорелась на территории заправки в Свердловской области. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Главное управление МЧС по региону.
Происшествие случилось на газовой заправке в городе Талица, на Песчаной улице, 2А.
"На территории газовой заправки произошла разгерметизация цистерны с газом с последующим возгоранием. Площадь пожара – 70 квадратных метров. Огнеборцами принимаются все силы для ликвидации возгорания", – отмечается в сообщении.
На месте ЧП в настоящее время находятся четыре единицы пожарно-спасательной техники и 13 человек личного состава. По данным МЧС, в результате пожара никто не пострадал.
Ранее крупный пожар вспыхнул в подмосковных Электроуглях на трехэтажном складе с лакокрасочной продукцией. ЧП произошло в доме 116 на Центральной улице.
К тушению привлекли 55 человек и 17 единиц техники, в том числе от МЧС России – 16 человек и 5 единиц техники.
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