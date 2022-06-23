Возгорание на подмосковном складе в Электроуглях локализовано

В подмосковных Электроуглях на складе локализовали пожар. Площадь возгорания составила 1,6 тысячи квадратных метра.

По данным МЧС, информация о пожаре поступила утром 23 июня. Крыша здания обрушилась, в цехе взрывались емкости с легковоспламеняющейся жидкостью. К тушению пожара привлекли 17 единиц техники и более 50 человек.

Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.

