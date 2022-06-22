Лесные пожары в Турции усилились из-за ветра

Не так просто проходит курортный сезон в Турции. Лесные пожары в районе Мармариса усилились из-за ветра. Огонь уже охватил 400 гектаров и продолжает распространяться.

Возгорание тушат вторые сутки.

Поскольку все происходит в труднодоступной местности, упор делается на авиацию. Задействованы десятки самолетов и вертолетов. Спасателям пришлось эвакуировать больше сотни жителей соседних домов. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.