Момент возгорания в столичном ТЦ "Афимолл" попал на видео

В Сети опубликовали видео момента возгорания в столичном ТЦ "Афимолл". Произошло это на потолке магазина "Рив Гош". Вероятно, именно там проходит вентиляционная труба одного из кафе.

Ранее стало известно, что огонь возник в трубе общепита. По предварительным данным, загорелся жир.

По информации МЧС, из здания эвакуировали около семи тысяч человек. Это и сотрудники, и посетители. Чтобы обследовать вентиляцию, спасателям пришлось развернуть автолестницу и пробираться через крышу.

Обошлось без пострадавших. В данный момент ТЦ "Афимолл" возобновил работу. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.