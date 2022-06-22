Минфин предложил освободить от НДФЛ компенсационные выплаты при увольнении

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Министерство финансов РФ предложило освободить от налога на доходы физических лиц (НДФЛ) выплаты при увольнении, сообщает ТАСС. Такая же мера рассматривается в отношении иных компенсационных выплат.

Замминистра финансов Алексей Сазанов рассказал, что сейчас законом предусмотрены как выплаты при увольнении, так и компенсационные выплаты, но в первом случае следует освобождение от НДФЛ в размере трех окладов.

"То, что предложил Минфин – наоборот, установить ограничения, при которых НДФЛ не облагается в размере трех окладов, – чтобы оно распространялось не только на выплаты при увольнении, но и на иные компенсационные выплаты, которые выплачиваются в соответствии с законодательством при увольнении сотрудника", – заявил представитель ведомства.

Ранее Минфин РФ предложил освободить от налогообложения выплаты выходного пособия, среднемесячного заработка на период трудоустройства, а также распространить право на социальный налоговый вычет на оплату медицинских услуг, оказанным детям, признанным недееспособными по решению суда.