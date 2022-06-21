Минфин РФ предложил создать резерв драгоценных металлов и камней для мобилизационных нужд

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Министерство финансов подготовило законопроект о создании резерва драгоценных металлов и камней, предназначенных для мобилизационных нужд страны, соответствующий документ опубликован на портале проектов нормативных правовых актов.

Как пояснили авторы инициативы, сейчас в законодательстве отсутствует механизм пополнения и использования ценностей Госфонда, который необходим для удовлетворения потребностей страны в области поддержания обороноспособности, экономической и финансовой безопасности.

В свою очередь, инициатива предусматривает обеспечение защиты и сохранности драгоценностей и изделий из них Госфонда.

Ранее министр финансов РФ Антон Силуанов заявил о необходимости соблюдения ключевого принципа бюджетного правила – жить по средствам. По словам министра, правила необходимы как бизнесу для понимания проводимой в РФ бюджетной политики, так и стране для формирования бюджета и понимания горизонта.

Вместе с тем глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина сообщила, что внешние условия для экономики страны будут ухудшаться. По ее словам, в настоящее время нужно пересмотреть выгоды от экспорта, а значительную часть производства направить на внутренний рынок.

