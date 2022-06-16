РФ нужно принять доктрину технологической безопасности – Силуанов

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Денис Гришкин

России нужно принять доктрину технологической безопасности по аналогии с доктриной продовольственной безопасности, сообщил министр финансов РФ Антон Силуанов на ПМЭФ.

"Нам нужна сейчас собственная, как раньше была, новая экономическая политика, новая промышленная политика, с опорой не только на собственные силы... Это как есть у нас доктрина продовольственной безопасности, так нужна доктрина технологической безопасности", – сказал Силуанов, слова которого приводит РИА Новости.

Он подчеркнул, что в связи с этим России необходимо больше свободных предпринимателей, меньше административного воздействия и больше защиты собственности.

По его словам, глобализация, к которой раньше шел мир, оказалась ангажированной по принципу "свой-чужой". Он отметил, что РФ надо опираться на свои критические технологии.

Петербургский международный экономический форум продлится до 18 июня. Владимир Путин выступит на пленарной сессии ПМЭФ 17 июня в очном формате.

