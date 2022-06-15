Арктический проект "Снежинка" реализуют в любом случае – МИД РФ

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Россия продолжает работу над арктическим проектом "Снежинка", он будет реализован вне зависимости от участия зарубежных партнеров. Об этом на полях ПМЭФ заявил посол по особым поручениям МИД РФ, председатель комитета старших должностных лиц Арктического совета Николай Корчунов.

Он подчеркнул, что концепция проекта и его содержание являются результатом российского интеллектуального вклада.

"Поэтому вне зависимости, будут участвовать иностранные партнеры или нет, проект будет реализовываться в соответствии с тем замыслом, который был в него заложен с самого начала российскими организациями", – приводит слова Корчунова РИА Новости.

Предполагается, что международная станция "Снежинка", состоящая из нескольких зданий купольного типа, будет полностью автономным комплексом, который будет работать на возобновляемых источниках энергии и водороде.

Ранее Владимир Путин призвал правительство и все уполномоченные органы не откладывать сроки реализации проектов в Арктической зоне РФ, несмотря на санкционное давление.

Он подчеркнул, что текущие условия требуют максимального наращивания темпов работы как по текущим, так и по перспективным задачам. По его словам, все профильные ведомства должны сконцентрировать усилия на обеспечении снабжения арктических территорий. По словам президента, эта задача является чрезвычайно важной в преддверии периода северного завоза.