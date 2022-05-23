Путин поручил завершить работы по платформе "Северный полюс" до 1 июля

23 мая, 20:54
Фото: ТАСС/Александр Демьянчук
Владимир Путин дал поручение правительству РФ закончить работы по возведению и запуску ледостойкой самодвижущейся платформы "Северный полюс" до 1 июля, сообщается на сайте Кремля.
"Правительству Российской Федерации... обеспечить... завершение в 2022 году работ по строительству, проведению испытаний и вводу в эксплуатацию ледостойкой самодвижущейся платформы "Северный полюс", – отмечается в документе.
Также глава РФ поручил до 1 июля определить единого морского оператора для завоза товаров в районах Крайнего Севера.
Ледостойкая платформа имеет опции научно-исследовательского центра и предназначена для круглогодичных экспедиций в Северном Ледовитом океане. Объект будет осуществлять геологические, акустические, геофизические и океанографические исследования. Кроме того, ожидается, что "Северный полюс" возобновит традиционную деятельность дрейфующих станций в Арктическом регионе.
Ранее заместитель председателя Совбеза Дмитрий Медведев выступил с инициативой оперативно подготовить план реализации стратегии развития Арктики до 2035 года. По его словам, следует проработать меры по сохранению экологической стабильности в регионе, его защите от техногенных ЧП, а также подумать над тем, как уменьшить риски, связанные с изменением климата.
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