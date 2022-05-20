Вступление Финляндии и Швеции в НАТО внесет коррективы в сотрудничество в Арктике – МИД РФ

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Вступление Финляндии и Швеции в НАТО может внести коррективы в развитие сотрудничества в Арктике. Об этом заявил посол по особым поручениям МИД РФ, председатель комитета старших должностных лиц Арктического совета Николай Корчунов.

"Мы при этом также, очевидно, должны понимать, что изменение военно-политического статуса стран, конечно же, может внести определенные коррективы в развитие сотрудничества в высоких широтах. Какими они будут – покажет время", – приводит слова Корчунова РИА Новости.

Корчунов подчеркнул, что этот вопрос также нужно рассматривать под углом содействия укреплению доверия между арктическими странами и общественными институтами.

До этого официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что ответные меры на вступление Финляндии в НАТО будут военными. При этом она не уточнила, о чем идет речь, отметив, что "это будет сюрприз".

Ранее президент Финляндии Саули Ниинисте сообщил, что страна приняла решение подать заявку на членство в НАТО. В этот же день об аналогичном решении заявила правящая партия Швеции. Там подчеркнули, что выступят против размещения у себя на территории ядерного оружия и военных баз.

