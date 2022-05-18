В МИД РФ заявили, что ответные меры на присоединение Финляндии к НАТО будут военными

Фото: ТАСС/пресс-служба МИД РФ

Ответные меры на вступление Финляндии в НАТО будут военными, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Дипломат не стала уточнять, о чем идет речь, подчеркнув, что "это будет сюрприз".

"Безусловно, решение соответствующее будет приниматься, учитывая весь комплекс факторов и особенности того, как будет развиваться членство Финляндии в НАТО. Исходя из этих всех параметров будет приниматься решение, но в первую очередь, конечно, оно за военными", – отметила она на брифинге.

Ранее сообщалось, что генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг принял в Брюсселе у послов Финляндии и Швеции официальные заявки на членство их стран в НАТО.

Накануне решение о вступлении в Альянс принял парламент Финляндии. За вступление проголосовали 188 парламентариев и 8 голосов было против. В тот же день заявку Швеции подписала министр иностранных дел этой страны Анн Линде.

Заявки на вступление сперва рассмотрят в Совете НАТО, после этого соглашение о членстве должно быть ратифицировано на национальном уровне во всех 30 странах Альянса.

15 мая президент Финляндии Саули Ниинисте сообщил, что страна приняла решение подать заявку на членство в НАТО. В этот же день об аналогичном решении заявила правящая партия Швеции. Там подчеркнули, что выступят против размещения у себя на территории ядерного оружия и военных баз.

