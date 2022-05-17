США развязывают РФ руки вступлением Финляндии и Швеции в НАТО – МИД

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Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Финляндия и Швеция вступают в Североатлантический альянс под нажимом США.

"То, что сейчас делают под нажимом Вашингтона Финляндия и Швеция, а на самом деле не их народы, а их политические силы, развязывает России руки", – сказала Захарова в эфире "Соловьев Live".

Она отметила, что это нужно помнить, когда в следующий момент Соединенные Штаты придумают очередную угрозу продовольственной и энергетической безопасности.

15 мая президент Финляндии Саули Ниинисте заявил, что страна приняла решение подать заявку на членство в НАТО. В этот же день об аналогичном решении заявила правящая партия Швеции. Там подчеркнули, что выступят против размещения у себя на территории ядерного оружия и военных баз.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что Россия убеждена, что вступление этих стран в НАТО не укрепит безопасность в Европе. Он подчеркнул, что Москва будет самым тщательным образом отслеживать этот вопрос.

