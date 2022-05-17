В Китае назвали последствия вступления Финляндии и Швеции в НАТО

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Финляндия и Швеция, вступив в Североатлантический альянс, потеряют автономию в отношениях с Россией. Об этом пишет китайское издание Global Times.
"Может ли страна после вступления в НАТО продолжать определять свою политику в отношении России исходя из своих собственных национальных интересов? Когда Финляндия и Швеция официально станут членами блока, им придется вести отношения с Россией пассивно, в соответствии с интересами США, а не активно, исходя из собственных интересов", – говорится в публикации.
Также в издании отметили, что страны окажутся перед дилеммой безопасности. Там напомнили, что Вашингтон использует украинский кризис в личных целях, одна из которых заключается в возвращении Европы под свой контроль, используя ее в качестве пешки.
"Когда больше европейских стран будут тесно связаны с интересами США в вопросах безопасности, Европа будет склонна идти на компромисс с США и в других областях", – отметили в издании.
15 мая президент Финляндии Саули Ниинисте заявил, что страна приняла решение подать заявку на членство в НАТО. В этот же день об аналогичном решении заявила правящая партия Швеции. Там подчеркнули, что выступят против размещения у себя на территории ядерного оружия и военных баз.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что Россия убеждена, что вступление этих стран в НАТО не укрепит безопасность в Европе. Он подчеркнул, что Москва будет самым тщательным образом отслеживать этот вопрос.
Замглавы МИД РФ Сергей Рябков заявлял, что у НАТО не должно быть иллюзий, что Москва просто смирится со вступлением Швеции и Финляндии в Альянс. Он добавил, что ситуация в свете происходящих событий меняется радикально. Замглавы МИД РФ отметил, что из-за этого безопасность Финляндии и Швеции не укрепится.
Эксперты оценили последствия вступления Швеции и Финляндии в НАТО
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