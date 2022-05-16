Вступление Финляндии и Швеции в НАТО не укрепит безопасность в Европе – Песков

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Россия убеждена, что вступление Финляндии и Швеции в НАТО не укрепит безопасность в Европе, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Он подчеркнул, что Москва будет самым тщательным образом отслеживать этот вопрос.

"Есть повод для очень глубокого анализа возможных последствий. Мы не думаем, а точнее не убеждены, что вступление Финляндии и Швеции в НАТО каким-то образом укрепит, усовершенствует архитектуру безопасности на нашем континенте", – приводит слова Пескова ТАСС.

Замглавы МИД РФ Сергей Рябков ранее заявил, что у НАТО не должно быть иллюзий, что Москва просто смирится со вступлением Швеции и Финляндии в Альянс. Он добавил, что ситуация в свете происходящих событий меняется радикально. Замглавы МИД РФ отметил, что из-за этого безопасность Финляндии и Швеции не укрепится.

До этого правящая партия Швеции заявила, что страна официально приняла решение подать заявку на членство в НАТО. В партии подчеркнули, что выступят против размещения у себя на территории ядерного оружия и военных баз.

15 мая президент Финляндии Саули Ниинисте сказал, что его страна приняла решение подать заявку на членство в Североатлантическом альянсе.

