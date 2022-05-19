Матвиенко: Вступление Швеции и Финляндии в НАТО может снизить объем их сотрудничества с РФ

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Вступление Швеции и Финляндии в НАТО может привести к снижению объема сотрудничества России с этими странами. Об этом заявила газете "Известия" спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко.

По ее словам, вступление этих стран в НАТО негативно скажется и на политическом состоянии Европы. Она добавила, что данное решение двух стран принято под давлением коллективного Запада, в первую очередь США и НАТО.

"Прежде всего, в военном плане реакция России будет соразмерна и адекватна присутствию НАТО на территориях этих двух государств, тому, какие виды вооружения будут размещены", – пояснила Матвиенко.

15 мая президент Финляндии Саули Ниинисте сообщил, что страна приняла решение подать заявку на членство в НАТО. В этот же день об аналогичном решении заявила правящая партия Швеции. Там подчеркнули, что выступят против размещения у себя на территории ядерного оружия и военных баз.

Накануне решение о вступлении в Альянс принял парламент Финляндии. За вступление проголосовали 188 парламентариев и 8 голосов было против. В тот же день заявку Швеции подписала министр иностранных дел этой страны Анн Линде.

Заявки на вступление сперва рассмотрят в Совете НАТО, после этого соглашение о членстве должно быть ратифицировано на национальном уровне во всех 30 странах Альянса.

В свою очередь, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщал, что Россия убеждена, что вступление этих стран в НАТО не укрепит безопасность в Европе. Он подчеркнул, что Москва будет самым тщательным образом отслеживать этот вопрос.