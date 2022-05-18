США сдержат угрозы в сторону Финляндии и Швеции в период рассмотрения их заявок в НАТО

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Президент США Джо Байден заявил, что страна будет сдерживать любую агрессию в адрес Швеции и Финляндии во время рассмотрения заявок этих государств на вступление в НАТО.

"Пока рассматриваются их заявки на обретение членства в НАТО, Соединенные Штаты будут работать с Финляндией и Швецией, чтобы сохранять бдительность перед лицом любых угроз нашей общей безопасности, а также сдерживать агрессию или угрозу агрессии и противостоять ей", – приводит ТАСС заявление американского лидера.

Ранее сообщалось, что генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг принял в Брюсселе у послов Финляндии и Швеции официальные заявки на членство их стран в НАТО.

Накануне решение о вступлении в Альянс принял парламент Финляндии. За вступление проголосовали 188 парламентариев и 8 голосов было против. В тот же день заявку Швеции подписала министр иностранных дел этой страны Анн Линде.

Заявки на вступление сперва рассмотрят в Совете НАТО, после этого соглашение о членстве должно быть ратифицировано на национальном уровне во всех 30 странах Альянса.

15 мая президент Финляндии Саули Ниинисте сообщил, что страна приняла решение подать заявку на членство в НАТО. В этот же день об аналогичном решении заявила правящая партия Швеции. Там подчеркнули, что выступят против размещения у себя на территории ядерного оружия и военных баз.

