Швеция в случае вступления в НАТО потеряет часть суверенитета – Мединский

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Швеция при вступлении в НАТО утратит часть своего суверенитета, заявил помощник президента РФ Владимир Мединский.

"Кто будет назначать командование вооруженными силами? Как будет решаться, где и какое будет покупаться оружие? Где и как вообще будет формироваться шведская армия? Сейчас у Швеции очень маленькая армия, больше такой не будет", – приводит слова Мединского ТАСС.

Он подчеркнул, что любая страна при вступлении в Альянс добровольно отказывается от своего суверенитета в военной политике.

Ранее сообщалось, что генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг принял в Брюсселе у послов Финляндии и Швеции официальные заявки на членство их стран в НАТО.

Накануне решение о вступлении в Альянс принял парламент Финляндии. За вступление проголосовали 188 парламентариев и 8 голосов было против. В тот же день заявку Швеции подписала министр иностранных дел этой страны Анн Линде.

Заявки на вступление сперва рассмотрят в Совете НАТО, после этого соглашение о членстве должно быть ратифицировано на национальном уровне во всех 30 странах Альянса.

15 мая президент Финляндии Саули Ниинисте сообщил, что страна приняла решение подать заявку на членство в НАТО. В этот же день об аналогичном решении заявила правящая партия Швеции. Там подчеркнули, что выступят против размещения у себя на территории ядерного оружия и военных баз.

