Набиуллина заявила, что внешние условия для экономики РФ будут ухудшаться

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Ухудшение внешних обстоятельств для российской экономики будет продолжаться на протяжении долгого времени, заявила председатель ЦБ РФ Эльвира Набиуллина в ходе сессии в рамках Петербургского международного экономического форума.

"Внешние условия действительно изменились надолго, если не навсегда, и значимо изменились", – приводит ее слова ТАСС.

По словам Набиуллиной, на сегодняшний день следует уметь гибко подстраиваться и оперативно реагировать на меняющуюся обстановку.

Кроме того, подчеркнула глава ЦБ, нужно пересмотреть выгоды от экспорта, а значительную часть производства направить на внутренний рынок.

"Мы как страна сейчас теряем от международного разделения труда, и в этих условиях нужно переосмыслить выгоды от экспорта. Нужно наконец думать о том, что значительная часть производства должна работать на внутренний рынок", – пояснила председатель Банка России.

Ранее Набиуллина отмечала, что вводимые антироссийские ограничения оказывают меньшее влияние, чем ожидалось. Однако, по ее мнению, полный эффект санкций еще может проявиться.

Председатель Центробанка также заявила, что ближайшие кварталы будут достаточно трудными: пока экономика России приспосабливается, будет сложно и юридическим, и физическим лицам. В связи с этим, по словам Набиуллиной, необходимо определить новые параметры работы российской финансовой системы.

Экономическая ситуация осложнилась, когда в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины. О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ президента РФ попросили главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

