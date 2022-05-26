Набиуллина заявила, что ближайшие кварталы будут непростыми в экономике

Фото: Агентство "Москва"/пресс-служба нижней палаты парламента

Ближайшие кварталы будут непростыми: пока российская экономика адаптируется, будет сложно и компаниям, и гражданам. Об этом заявила глава Центробанка Эльвира Набиуллина, выступая на мероприятии Ассоциации банков России (АБР) "Регулирование Банком России деятельности коммерческих банков".

"Но процесс структурной трансформации не будет бесконечным, бизнес найдет новые возможности, что поддержит и доходы людей", – приводит слова Набиуллиной ТАСС.

Глава ЦБ отметила необходимость определить новые параметры функционирования российской финансовой системы.

Набиуллина пояснила, что российская экономика входит в период структурной трансформации и будет остро нуждаться в финансовых ресурсах. Одновременно в условиях санкций нужна поддержка и банкам.

"Пересмотреть подходы к регулированию так, чтобы, не давая накапливать чрезмерные риски, банки могли продолжать кредитование, поддерживать структурную трансформацию экономики", – отметила она.

Глава Центробанка подчеркнула, что сохранить стабильность и вернуться к экономическому росту после шоков позволяет контрциклическая политика, поэтому от нее отказываться нельзя.

Ранее Владимир Путин заявил, что российская экономика достойно выдерживает санкционный удар. По словам президента, об этом говорят основные макроэкономические показатели. В частности, положительно сказался переход в торговле на национальные валюты. Президент подчеркнул, что это делается не в ущерб партнерам, все обязательства Россия выполняет.

Ситуация осложнилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

