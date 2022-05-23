Путин заявил, что российская экономика достойно справляется с санкциями

Фото: depositphotos/BestPhotoStudio
Владимир Путин заявил, что российская экономика достойно выдерживает санкционный удар. По словам президента, об этом говорят основные макроэкономические показатели.
"Все непросто, все, что происходит, требует от экономического блока правительства особого внимания, особых усилий. В целом эти усилия дают положительный эффект", – сказал Путин на встрече с президентом Белоруссии Александром Лукашенко.
В частности, положительно сказался переход в торговле на национальные валюты. Президент подчеркнул, что это делается не в ущерб партнерам, все обязательства Россия выполняет.
Помимо этого, Путин в ходе встречи с белорусским лидером отреагировал на заявления Запада о том, что в экономических проблемах России якобы виноват сам президент.
"Что происходит там, они (страны Запада. – Прим. ред.) явно недооценили. Они жили, читая свои средства массовой информации, ну и получили и инфляцию, и прочее. Правда, "Путин виноват". Там во всем "виноват Путин", – сказал Лукашенко.
"Я с ними серьезно поговорю", – смеясь, ответил Путин.
Ранее глава Счетной палаты РФ Алексей Кудрин заявил, что перестройка российской экономики с учетом новых вызовов и последствий, масштаб которых еще проявляется, продлится от 1,5 до 2 лет. По его словам, год будет сложным с точки зрения падения ВВП.
Ситуация в экономике обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.
О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.
Российская экономика начнет восстанавливаться после третьего квартала 2022 года – Орешкин
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
В сетевом издании могут быть использованы материалы интернет-ресурсов Facebook и Instagram, владельцем которых является компания Meta Platforms Inc., запрещённая на территории Российской Федерации.
Следите за новостями: