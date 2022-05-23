Путин заявил, что российская экономика достойно справляется с санкциями

Фото: depositphotos/BestPhotoStudio

Владимир Путин заявил, что российская экономика достойно выдерживает санкционный удар. По словам президента, об этом говорят основные макроэкономические показатели.

"Все непросто, все, что происходит, требует от экономического блока правительства особого внимания, особых усилий. В целом эти усилия дают положительный эффект", – сказал Путин на встрече с президентом Белоруссии Александром Лукашенко.

В частности, положительно сказался переход в торговле на национальные валюты. Президент подчеркнул, что это делается не в ущерб партнерам, все обязательства Россия выполняет.

Помимо этого, Путин в ходе встречи с белорусским лидером отреагировал на заявления Запада о том, что в экономических проблемах России якобы виноват сам президент.

"Что происходит там, они (страны Запада. – Прим. ред.) явно недооценили. Они жили, читая свои средства массовой информации, ну и получили и инфляцию, и прочее. Правда, "Путин виноват". Там во всем "виноват Путин", – сказал Лукашенко.

"Я с ними серьезно поговорю", – смеясь, ответил Путин.

Ранее глава Счетной палаты РФ Алексей Кудрин заявил, что перестройка российской экономики с учетом новых вызовов и последствий, масштаб которых еще проявляется, продлится от 1,5 до 2 лет. По его словам, год будет сложным с точки зрения падения ВВП.

Ситуация в экономике обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.



О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

